أبوظبي تستضيف قمة القيادات الرياضية العالمية 21 يناير



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستضيف أبوظبي للعام الثاني على التوالي قمة قادة الرياضة العالميين يومي 21 و 22 يناير من العام المقبل، في حلبة مرسى ياس، وسط توقعات بمشاركة 450 من مختلف قادة أعمال الرياضة العالميين الذين يمثلون أكثر من 20 دولة.

وتستقطب القمة أكثر من 20 شخصية عالمية من رواد وقادة أعمال القطاع الرياضي من بينهم فيل لينش الرئيس التنفيذي للإعلام في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وفران ميلار الرئيس التنفيذي ل «إينوس»، وياسر اليوسف نائب رئيس الشراكات التجارية في الاتحاد للطيران، والأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود مالك نادي شيفيلد يونايتد، ونافين سينج المدير التجاري الرئيسي لجمعية الجولف بالولايات المتحدة، ومايتي فنتورا المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لا ليجا، وغيرهم.

وستكون أبوظبي، التي تحتل موقع الصدارة الرياضية على مستوى العالم، هي المدينة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تستضيف قمة القيادات الرياضية العالمية للسنة الثانية على التوالي، والتي أقيمت نسخها السابقة في كل من نيويورك ولندن وبكين.

وتناقش القمة المرتقبة أبرز مستجدات صناعة الرياضة العالمية بما فيها التقنيات الأكثر تطوراً والتغطية التلفزيونية والإعلامية للفعاليات والبطولات الرياضية، بجانب شؤون التسويق والرعاية، والجماهير، ومختلف المواضيع المتعلقة بقطاع الرياضة العالمي.

وأكد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي أهمية استضافة قمة قادة الرياضة العالميين للسنة الثانية على التوالي ودورها الكبير في تحقيق الإضافة الكبيرة لمسيرة خطط المجلس الطموحة لتحقيق التنمية والتقدم الرياضي، مشيراً إلى أن الإعلان عن القائمة الأولية للمتحدثين يمثل دفعة كبيرة لأعمال القمة، وسط تنوع الخبرات والتجارب الثرية، بعد المخرجات التي صدرت عن النسخة الأولى من القمة.

من جانبه، قال سيمون لاو المؤسس والرئيس التجاري لقمة قادة الرياضة العالميين: «تتمتع أبوظبي بسجل حافل في استضافة الأحداث الرياضية العالمية، ونحن نتطلع دوماً إلى العودة لقمة قادة الرياضة العالميين للمرة الثانية من قلب الشرق الأوسط مجدداً».