«فيت أون كليك» يحتفي بالرياضة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك ما يقرب من 800 موظف، شكلوا أكثر من 120 فريقاً في مهرجان «فيت أون كليك للشركات»، الذي أقيم في الفترة من 6 إلى 13 ديسمبر/‏كانون الأول الجاري، في «دبي ستارز سبورتسبلكس» في منطقة مردف بدبي.

وجمع المهرجان الرياضي الموظفين من بعض أهم الشركات الرائدة في المنطقة؛ لتحقيق هدف مشترك، يتمثل في التشجيع على ممارسة الرياضة واللياقة البدنية؛ حيث أتيحت للموظفين طوال فترة المهرجان الذي استمر ثمانية أيام، فرصة المشاركة في مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية، تتراوح بين الكريكيت، وكرة الطائرة، وكرة القدم، وتنس الطاولة، وتنس الريشة، والشطرنج، والعديد من الأنشطة الأخرى.

وقال كالبيش كيناريوالا، مؤسس ورئيس مجموعة بانثيون: «يسعدنا أن نكون الراعي المشارك لهذا الحدث الرائع،اهنئ جميع الفائزين في هذه المناسبة الرياضية الفريدة من نوعها، فقد استمتعنا جداً برؤية حماس المشاركين، ونقدر جهودهم في استخدام هذه المنصة؛ للتفاعل مع الموظفين من المؤسسات الرائدة الأخرى، وما يشجع حقاً، هو رؤية مبادرة مثل «فيت أون كليك» يتم إطلاقها؛ بهدف تعزيز الصحة والعافية في الإمارات، ونتطلع بالتأكيد إلى أن يعود المهرجان في العام المقبل».