شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يواجه النصر.. وموقعة للجزيرة والوحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: علي نجم

تستكمل، مساء اليوم، منافسات الدور السادس عشر من مسابقة «كأس صاحب السمو رئيس الدولة»؛ وذلك بإقامة 4 مواجهات إلا أن هناك مواجهتين من العيار الثقيل؛ وذلك حين يلتقي شباب الأهلي حامل اللقب النصر في"الديربي القديم"، بينما يلتقي الوحدة مع الجزيرة في ديربي العاصمة على أرض ملعب الشامخة.

وسيخوض البطائح أول مباراة له في تاريخ المسابقة في مواجهة اتحاد كلباء، بينما يلاقي الوصل خورفكان في الإمارة الباسمة.

النصر- شباب الأهلي:

يشهد ملعب الوصل في الرابعة وخمسين دقيقة، مساء اليوم، لقاء شباب الأهلي (حامل اللقب) مع النصر في موقعة من العيار الثقيل.

وتعد المباراة لقاء ثأرياً بالنسبة إلى شباب الأهلي الذي مُني بخسارته الوحيدة هذا الموسم في الدوري أمام العميد بهدف دون مقابل،كما تشكل تحدياً للفريق الذي يأمل المضي قدماً في رحلة الدفاع عن اللقب الذي توج به الموسم الماضي.

ولن يكون النصر لقمة سائغة أمام البطل؛ حيث يمني النفس في تجاوز عقبة حامل اللقب، وتأكيد قدرته على المنافسة على اللقب الذي توج به قبل سنوات.

الوحدة - الجزيرة:

سيكون ملعب بني ياس في الشامخة في السابعة وخمسين دقيقة مسرحاً لديربي العاصمة بين الوحدة والجزيرة في موقعة يتوقع أن تحفل بالكثير من إثارة المتعة والتشويق.

ويخوض الجزيرة لقاء اليوم بمعنويات عالية؛ بعدما استعاد في الأسابيع الأخيرة عافيته الفنية، ليحقق ثلاث انتصارات متتالية على حساب حتا والفجيرة والوصل، ليسجل 7 أهداف من دون أن يمنى مرماه بأي هدف.

ونفض الوحدة عنه غبار سوء الهزائم، بعدما استرد السعادة الضائعة؛ بفوزه في المرحلة العاشرة من الدوري على حساب اتحاد كلباء بهدفين مقابل هدف.

الوصل - خورفكان:

يبحث فريق الوصل حين يلتقي مع خورفكان في السابعة وخمسين دقيقة على أرض ملعب الشارقة أن يضمن نيل بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي للمسابقة الغالية.

وسيسعى الفريق الأصفر إلى معالجة السلبيات التي وضحت في مواجهة الجزيرة الأسبوع الفائت، حين مني بالخسارة الثقيلة على أرضه وبين جماهيره برباعية.

أما خورفكان الذي فشل في تذوق حلاوة الفوز في الدوري، ومني بالخسارة أمام شباب الأهلي بهدفين، فسيبذل كل ما في وسعه؛ من أجل صنع المفاجأة، والتفوق على المنافس الأصفر؛ من خلال الرهان على قدرات البرازيلي بيسمارك.

اتحاد كلباء - البطائح:

تبدو حظوظ اتحاد كلباء هي الأرجح في العبور إلى الدور ربع النهائي، حين يلتقي في الرابعة وخمسين دقيقة على أرض ملعب خالد بن محمد في الشارقة مع البطائح الذي سيخوض أول مباراة له في المسابقة الغالية تاريخياً.

وحقق البطائح مفاجأة كبيرة حين بلغ الدور ال16 من المسابقة بعد تصفيات الدور التمهيدي على حساب أندية سبق لها المشاركة مرات عدة في البطولة.

ويريد الاتحاديون ضمان العبور إلى الدور التالي، على الرغم من التغييرات التي ستطرأ على هوية الفريق الذي سيكون مجبراً على اللعب بثنائي أجنبي فقط.

ومني اتحاد كلباء بخسارة غير مستحقة في المرحلة العاشرة من الدوري أمام الوحدة، على الرغم من كم الفرص التي أضاعها لاعبوه أمام مرمى العنابي.



كايزر: مباراة الديربي لا تعترف بالنتائج السابقة



أبوظبي:أيمن بشير

أوضح الهولندي مارسيل كايرز مدرب الجزيرة أن مواجهة الوحدة الليلة، مباراة ديربي وتحظى باهتمام جمهور الفريقين، معتبراً أن الوحدة كتاب مفتوح لفريقه، والطرفين تقابلا في مباراة سابقة بالدوري، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن النتائج السابقة والظروف المحيطة بالفريقين لن تمنح الأفضلية لأي منهما، وأن فرص التأهل لربع النهائي ستكون متساوية.

وقال: «الطرفين يدركان أن المباراة إقصائية كطبيعة مباريات الكؤوس، لا توجد فيها فرصة للتعويض، ويمتلكان مجموعة مميزة من اللاعبين في كل الخطوط، مما يجعلها مواجهة من نوع خاص ومثيرة في الوقت ذاته، وسيسعى جميع اللاعبين للمشاركة فيها، ونحن لدينا الثقة في فريقنا، وبقدرته على تخطي منافسه في مباراة الليلة والتأهل إلى الدور القادم».

ويغيب الحارس علي خصيف بسبب إصابته في المباراة السابقة أمام الوصل، إضافة إلى استمرار غياب سلطان الغافري ولم تتحدد بعد جاهزية الثنائي خلفان مبارك، والمغربي مراد باتنا.

وكشف الهولندي أن طموح الجزيرة هو الفوز بالكأس الأغلى كحال غيره من أندية الدولة، لكن الأمر يتطلب تجاوز أول العقبات أمام الوحدة.

وعن شكوى الأندية من نوعية أرضية ملعب بني ياس، قال: «ليس لي علم بهذا الأمر لم نؤدِ أي مباراة على ملعب بني ياس في هذا الموسم، ولكن إذا كانت هناك مشاكل سيتأثر بها الفريقان وليس الجزيرة وحده».



خيمينيز: لن نلجأ إلى الدفاع أمام الجزيرة



أبوظبي:محمد مصطفى

أكد الإسباني مانويل خيمينيز المدير الفني للوحدة أهمية بطولة كأس رئيس الدولة، وقال إن فريقه سيواجه منافساً قوياً، مشيراً إلى أن العنابي سيحاول تجاوز ضغط المباريات وأن يجد الحلول المناسبة للمباراة.

وشدد خيمينيز على أن الوحدة لديه تطلعات مستمرة في الموسم سواء في الكأس أو الدوري، وقال: من جانبنا نواصل العمل مع الفريق للفوز، بالرغم من صعوبة المباريات والمنافسين وخاصة أمام الجزيرة.

وأشار خيمينيز إلى أن فريقه لن يلعب بطريقة دفاعية مع الاعتماد على المرتدات وقال: الأهم عدم استقبال الأهداف والدفاع يبدأ من الهجوم، والمدافعون مطالبون بالتركيز عند هجوم الجزيرة واستحواذه على الكرة، أن تلجأ إلى الدفاع هو أسلوب غير منصف، أطالب اللاعبين بالانضباط في الدفاع وتقليل الأخطاء.

وأرجع مدرب الوحدة ظاهرة إهدار الفرص السهلة إلى قلة خبرة المهاجين وقال: نحن مطالبون بإغلاق المباراة وأن نسجل، لأننا نصنع العديد من الفرص والفرق الجيدة والكبيرة هي من تصنع الفارق باستغلال الفرص في منطقة الجزاء.



داسيلفا: حظوظنا كبيرة في التأهل



كلباء:نزار جعفر

أكد الأورجوياني خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء، أن الرغبة والحماس كبيرين لدى لاعبيه في الفوز اليوم، واستعادة النتائج الإيجابية، مشدداً على أهمية المباراة بوصفها على أغلى الكؤوس وتأتي بعد هزيمة موجعة.

وقال: «هي مباراة مهمة ولا تقبل القسمة على اثنين، مع احترامنا الكامل للبطائح الذي على الرغم من حداثة عهده يقدم مستوى أكثر من رائع، بفضل امتلاكه مزيجاً بين عناصر الخبرة والشباب».

وحذر المدرب لاعبيه من الثقة الزائدة وضرورة التعامل بقوة مع المنافس الذي يتطلب الفوز عليه التحلي بالجرأة والشجاعة، فضلاً عن التركيز العالي والأداء القتالي. وقال: «الوافد الجديد لديه أسلوب يعتمد على الانضباط التكتيكي والتنظيم الدفاعي وغلق المساحات، ولن تكون المواجهة سهلة كما يتوقعها البعض، وهو الأمر الذي نبهنا إليه لاعبينا خلال التحضير الجيد للمباراة؛ لذلك أنتظر ردة فعل قوية وإظهار الوجه الحقيقي «للنمور» اليوم».

وألمح داسيلفا إلى أنه عمل على تجهيز مجموعة من البدلاء والشباب تحسباً لغياب لاعبين أجنبيين حسب لوائح البطولة.

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أروابارينا: أثق بقدرتنا على «النصر»

دبي:مسعد عبد الوهاب

أكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، المدير الفني لشباب الأهلي جاهزية فريقه لمواجهة النصر اليوم وقال: سنخوض مواجهة صعبة وقوية أمام فريق مستواه تطور بشكل ملحوظ في هذه الفترة، ومدربه نجح في إعادته إلى سابق عهده، ومن جهتنا جهزنا اللاعبين بدنياً وفنياً ونفسياً لتقديم مباراة قوية.

وأضاف: الفوز لن يكون يسيراً بل يتطلب من اللاعبين التركيز العالي واللعب كمجموعة وسنضع التشكيلة المناسبة كالمعتاد على أساس الأفضل جاهزية مع الاستمرار في الاعتماد على العناصر الشابة، أعتقد أن المواجهة ستكون فرصة للمتعة الكروية كونها تجمع فريقين كبيرين يضمان لاعبين على مستوى عال، وأتمنى من اللاعبين التركيز في المباراة فقط وعدم الانشغال بالتحكيم أو «الفار»، وعلى الجماهير التمتع بكرة القدم في لقاء أتمنى أن يليق بمستوى البطولة.

‏وتابع أروابارينا: «جميع المسابقات والمنافسات المطروحة لها أهمية كبيرة بالنسبة لنا، ونؤدي كل مباراة على حدة، وعلى حسب مجرياتها، والأهم حضور جميع المسابقات والتنافس، وأمتلك مجموعة متميزة من اللاعبين وأثق في قدرتهم على الفوز».



ريجيكامب: خسارة الأربعة استثناء



دبي:حسن الخميس

أكد الروماني لورينت رجيكامب المدير الفني لفريق الوصل سعي فريقه اليوم لأداء مباراة جيدة أمام خورفكان، وتحقيق الفوز بالمباراة والتأهل إلى المرحلة المقبلة.

وقال: تحقيق الفوز على خورفكان له عدد من الأهداف المهمة التي يسعى الفريق إلى تحقيقها أهمها تجاوز آثار الخسارة الثقيلة في آخر مباراة في الدوري، والتي أثرت في الفريق وجماهيره معنويا، بجانب التأهل والوصول إلى المرحلة المقبلة في المسابقة.

وتمنى مدرب الوصل أن يلحق عدد من اللاعبين المصابين بالمباراة، وقال: في حالة عدم تمكنهم من العودة أمام خورفكان نتمنى اللحاق بمباريات مسابقة الدوري، وعلينا أن نخوض مباراة اليوم بالتشكيلة المتوفرة حاليا.

وأكد مدرب الوصل قدرة فريقه على تحقيق نتيجة إيجابية اليوم معتبرا الخسارة بالأربعة أمام الجزيرة استثناء.



السيد: طموح البطائح بلا حدود



الشارقة:عصام هجو

أكد طارق السيد مدرب فريق نادي البطائح اكتمال تحضيرات فريقه لمواجهة اتحاد كلباء اليوم وقال: لأول مرة يكون نادي البطائح ضمن أندية البطولة الأغلى على الجميع وتعتبر مباراة اليوم تحدياً جديداً لنا، حققنا أربعة انتصارات في الأدوار التمهيدية أهلتنا لبلوغ الصدارة والتأهل إلى دور الستة عشر عن جدارة وسعادتنا بالتأهل كانت كبيرة.

وأضاف: هدفنا تقديم مباراة كبيرة أمام فريق قوي ومميز، طموحنا الوصول إلى أبعد نقطة في البطولة الأغلى وثقتي كبيرة في اللاعبين.

وعن كيفية الإعداد لمواجهة كلباء قال: استعداداتنا للمباراة عادية وطبيعية مثل تحضيراتنا لأي مباراة والجديد فيها أننا سنلعب بتكتيك وخطط مختلفة عن مبارياتنا السابقة. جميع اللاعبين عازمون على تقديم كل ما عندهم في اللقاء.

وزاد: هدفنا أن نقدم مستوى مميزاً ونظهر بشكل جيد في المنافسة، هناك أمثلة كثيرة في تفوق أندية الدرجة الأولى على أندية الدرجات العليا، واعتقد أن اللاعبين على قدر التحدي.



كرونوسلاف: سنخوض أقوى اختبار



دبي:أحمد مصطفى

شدد الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق النصر على صعوبة لقاء شباب الأهلي اليوم معتبراً أنه من أقوى المباريات التي يخوضها الفريق.

وقال: سنخوض مباراة قوية ومهمة أمام شباب الأهلي، الذي يعد من أقوى الفرق في الكرة الإماراتية، بفضل امتلاكه لمجموعة مكتملة ورائعة من اللاعبين خاصة اللاعبين المواطنين، لكننا جاهزون لخوض المباراة.

وأضاف: استعدنا خدمات الثلاثي ألفارو نيجريدو ومهند خميس وأحمد شامبيه بعد عودتهم من الإصابة ومشاركتهم في تدريبات الفريق التحضيرية للمباراة، وأصبحوا مستعدين رفقة زملائهم لخوض المباراة.

وأضاف: ندرك جيداً مدى صعوبة المباراة نظراً لكونها مباراة ديربي ولها حسابات أخرى تختلف عن أي مباراة، إضافة لأنها في مرحلة مهمة من البطولة، لذلك قمنا بالاستعداد جيداً لهذه المواجهة.

وعن مستوى مدافعي الفريق قال كرونوسلاف: نخوض مباراة كل 3 أو 4 أيام، عانينا من الغيابات خلال الفترة الماضية، ولدينا لاعبون يشاركون لأول مرة في البطولة مثل ليما وسعيد سويدان لكن في جميع الأحوال أنا راض جداً عن مستوى الدفاع في فريقي.



جوران: مهمة خورفكان صعبة



رأس الخيمة: علي البيتي

أكد الصربي جوران مدرب فريق خورفكان رغبة النسور الخضراء في تحقيق الفوز على الوصل في لقاء اليوم وذكر أن بطولة كأس رئيس الدولة مهمة وفريقه مهتم بها ويأمل أن يذهب فيها بعيداً.

وقال: لم نحصل على وقت كاف للتحضير، لم يكن هناك متسع من الوقت بعد مباراة شباب الأهلي لكنا سنكون جاهزين، أنا واثق ان الفريق سيكون في أتم الجهوزية، تحدثت مع اللاعبين وأوضحت لهم نقاط القوة والضعف في المنافس وعلي التذكير بأن فريق الوصل قوي ويملك لاعبين جيدين ويجب ألا ننظر إلى نتائجه الأخيرة، سنجري بعض التغييرات على تكتيكنا لنتمكن من مجاراة المنافس.

من جهته، قال اللاعب المخضرم سيف محمد: خورفكان يتطلع إلى الاستمرار في البطولة حتى النهاية، هناك تركيز كبير واهتمام بالمواجهة والبطولة بصورة عامة في القلعة الخضراء وأعتقد ان فريقنا قادر على إيقاف أي منافس.