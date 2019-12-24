شكرا لقرائتكم خبر عن فييرا: أرسنال لم يتصل بي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الفرنسي باتريك فييرا أسطورة أرسنال الذي يدرب نيس الفرنسي حالياً إن أرسنال لم يتصل به قبل إعلان أرتيتا مدربا للنادي اللندني وأضاف: «أشعر بالإطراء لأن اسمي ورد في قائمة المرشحين لتدريب أرسنال لكن لم يتصل بي أحد. سعيد بمشروع نيس ولا أفكر وليست لدي الرغبة في الذهاب لمكان آخر».

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