نورة البريكي تهدي الإمارات أول ذهبية في البطولة العربية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت اللاعبة الصاعدة نورة البريكي إنجازاً جديداً لرياضة الإمارات، بعد فوزها بالميدالية الذهبية في منافسات الفلورية بالبطولة العربية للمبارزة التي تستضيفها الكويت الشقيقة.

وتعد نورة - ابنة ال 18 عاماً لاعبة بني ياس والتي تحظى برعاية ودعم أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية - أول لاعبة إماراتية تحقق الميدالية الذهبية في منافسات الكبار «العمومي» على المستوى العربي، لا سيما أنها جاءت على حساب لاعبات من دول عريقة لها خبرة طويلة تسبق الإمارات في اللعبة بعشرات السنين.

وكان الإنجاز الذي حققته نورة البريكي استثنائياً في كل شيء، حيث فازت في كل المباريات التي لعبتها بالعلامة الكاملة، بإجمالي 8 مباريات منها 5 في الدور التمهيدي، تأهلت بعدها بدون تصفيات للأدوار النهائية باعتبارها صاحبة المركز الأول في هذا الدور، و3 في الأدوار النهائية الأولى أمام زميلتها شهد خرام في ربع النهائي بنتيجة 15-12، والقطرية لينا بوعينين في نصف النهائي بنتيجة 15-9، ثم أمام اللبنانية ريتا أبو جودة بنتيجة 15-11، وبهذا الإنجاز رفعت نورة رصيد منتخب الإمارات إلى 3 ميداليات حتى الآن بواقع ذهبية لها وبرونزية لزميلتها لطيفة الحوسني بنفس المسابقة، وبرونزية أخرى لعبدالله الحمادي في سلاح الايبيه.

وهنأ المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي اللاعبة نورة وكل زميلاتها وزملائها في البطولة، مشيراً إلى أنها بداية موفقة للمنتخب، وأنه يتوقع المزيد من الإنجازات حيث إن الإمارات تشارك ب 9 لاعبين ولاعبات ولا زالت الفرص قائمة، لرفع معدل الإنجازات.

وقال المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي: «ثقتنا دائماً بلا حدود في لاعبينا ولاعباتنا، والنتائج تثبت بشكل مستمر أننا نسير في الاتجاه الصحيح لتطوير وتنمية اللعبة، وبهذه المناسبة أتوجه بالشكر إلى أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية على دعمها المتواصل لنورة البريكي، كما أشكر نادي بني ياس على جهده الكبير مع الاتحاد في تأهيل وصقل اللاعبة، وأشكر المدربين في المنتخب وبني ياس، ولا زلت أتوقع المزيد من الإنجازات في تلك البطولة».

ومن ناحيته، عبر محمد غانم المنصوري عضو مجلس إدارة اتحاد المبارزة رئيس البعثة عن سعادته بإنجاز اللاعبة نورة وزميلتها لطيفة الحوسني وبالميدالية البرونزية التي أحرزها عبدالله الحمادي، مشيراً إلى أن المنافسات قوية في كل الفئات، وأن اللاعبين واللاعبات من أفراد البعثة وكذلك المدربين والإداريين يبذلون كل الجهد من أجل تحقيق إنجاز مميز، يدعم الإنجازات السابقة التي حققتها بنات الإمارات في الدورة الخليجية الأخيرة للمرأة بالكويت هذا العام.

وقال: «البعثة تضم 9 لاعبين ولاعبات هم عبدالله الحمادي وخليفة الزرعوني وحمد الجلاف من نادي بني ياس، ومحمد المازمي من نادي الشارقة، بالإضافة إلى كل من نورة البريكي «بني ياس»، وعائشة عبيد وشهد خرام «الأهلي»، والعنود مبروك ولطيفة الحوسني من مؤسسة المرأة بالشارقة، فيما يضم الجهاز الفني والإداري كلاً من شريف محمود مدرب الايبيه، وأسامة عادل مدرب الفلوريه، ونيفين سعيد إدارية، كما ترافق البعثة الحكمة الإماراتية أشواق المصعبي».

من جهتها أهدت البطلة نورة البريكي الإنجاز إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» على دعمها المتواصل للمرأة الإماراتية في كل المجالات، ومن بينها المجال الرياضي، مشيرة إلى أنها لا يمكن أن تنكر دور أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة في دعمها المتواصل وتوفير أفضل بيئة لها، وتبني موهبتها، كما أنها تثمن دور نادي بني ياس بمجلس إدارته الذي يدعم لعبة المبارزة ويعد من أبرز أندية الدولة في تلك الرياضة، وكذلك اتحاد الإمارات للمبارزة برئاسة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي.