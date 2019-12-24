«ياليل» لحمدان بن راشد يتوج بسباق الحصن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

توج الجواد «ياليل» العائد لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بلقب سباق الحصن، الذي شهده الحفل السادس لنادي أبوظبي للفروسية، والذي أقيم أمس الأول واشتمل على 6 أشواط ساخنة.

توج «ياليل» بلقب سباق الحصن الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة في الشوط الثالث بعدما تفوق على 16 فرساً جرت لمسافة 1400 متر، وذلك تحت إشراف علي راشد الرايحي وقيادة فرنادو جارا، بتوقيت قدره 1:23:32 دقيقة.

وظفر المهر «جاب المحظوظ» العائد إلى الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، بلقب سباق مصدر«توليد الإمارات» في الشوط الأول الذي شارك فيه 16 فرساً لمسافة 1400 متر، وحقق «المحظوظ» فوزه بالشوط المخصص للخيول العربية بقيادة فرنادنو جارا وإشراف عرفان إلهي وقطع مسافة السباق في توقيت 1:34:69دقيقة.

وتوج الجواد «ايه اف ممتاز» لخالد النابودة بلقب سباق جزيرة المارية وتفوق على 16 فرساً في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، تحت إشراف مصبح المهيري وقيادة انطونيو فريزو، وقطع المسافة في 1:30:82 دقيقة.

وذهب لقب الشوط الرابع من سباق أبوظبي للخيول العربية الأصيلة إلى المهرة «احتشام» العائدة إلى إسطبلات بن شهوان للخيول العربية، وكانت الصراع قوياً بين «احتشام» والمهر «ار بي سيكوندنوتون» وحسم بتقنية الفيديو لصالح الأول بقيادة اشتيان مازور وإشراف إبراهيم الحضرمي بزمن قدره 1:46:93 دقيقة. وكان كأس الوثبة ستالوينز لملاك الإسطبلات الخاصة من نصيب «داحس دي عربي» العائد لصالح عمر بن حيدر والذي فاز بجدارة على 16 فرساً تحت إشراف هادي العلوي وقيادة فرنادنو جارا الذي حقق ثلاثية في الحفل السادس، وتفوق «داحس» بفارق نصف طول بتوقيت قدره 1:44:95 دقيقة.

وواصلت خيول صالح عمر بن حيدر التألق وحققت الفوز الثاني عبر المهر «عز الرواسي» الذي توج بسباق الطويلة المبدئية في الشوط السادس لمسافة 2200 متر وتفوق على 14 فرساً تحت إشراف هادي العلوي وقيادة كونور بسيلي بتوقيت قدره 2:32:60 دقيقة.

وتوج الفائزين اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق ولارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد، والأسترالي كيم ولتون مدير عام نادي أبوظبي للفروسية وعدد من ملاك الخيول.

وقال سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم إن النتائج الجيدة التي تحققها خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم تؤكد جاهزية خيول سموه لكرنفال كأس دبي العالمي.