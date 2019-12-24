فريق جوهرة للراليات يحتفل بإنجازاته في بطولة الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: حسن الخميس

احتفل فريق جوهرة للراليات الصحراوية، بمجموع إنجازاته التي حققها هذا الموسم في مختلف السباقات التي خاضها الفريق ضمن منافسات «بطولة الإمارات للراليات الصحراوية» التي نظمها «نادي الإمارات للسيارات» بقيادة الشيخ عبدالله القاسمي رئيس النادي، وبحضور الشيخ محمد النعيمي رئيس اللجنة المنظمة للرالي، ومحمد بن سليم نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات المائية.

وكان فريق جوهرة بقيادة تمجيد عبد الله حظي بتكريم كبير خلال الحفل السنوي الذي نظمه «نادي الإمارات للسيارات» قبل أيام في أحد فنادق الشارقة، وضم أبطال الموسم؛ حيث صعد أعضاء الفريق أكثر من مرة على مسرح التكريم؛ للتتويج الذي حظي به أعضاء الفريق ومساعديهم؛ حيث تم تكريمه بالمركزين الأول والثاني في فئة «أتى 2» في منافسات بطولة الإمارات لراليات الباها 2019، وحقق الفريق المركزين الثاني والثالث في فئة «تي 2» في منافسات بطولة الإمارات للراليات، كما حقق نفس الفريق المركز الثاني في فئة «اس» في منافسات بطولة الإمارات، والمركز الثالث في فئة «ان» في نفس البطولة.

وكان فريق جوهرة للراليات الذي يعد أحد أعرق وأهم فرق الراليات على المستوى المحلي والخليجي والعربي ضم 10 سائقين ومساعدين تقدمهم بطل الراليات وصاحب الخبرة الكبيرة في سباقات السيارات بمختلف أنواعها تمجيد عبد الله، إلى جانب يزن رجله مدير الفريق، وصادق فاضل، نوح بوحميد، محمد شهاب، عماد نبهان، يوسف نبهان، عتيق يزن، صالح الشاش، وروني.

وحرص تمجيد عبد الله رئيس الفريق على توجيه الشكر للقائمين على نادي الإمارات للسيارات، وفي مقدمتهم الشيخ عبدالله القاسمي على التنظيم المميز والرائع لفعاليات الرالي في جميع مراحله، مشيراً إلى أن وصول بطولة الإمارات للسيارات للنسخة السادسة يعد نجاحاً إضافياً ليس لنادي الإمارات للسيارات فقط؛ بل لرياضة الراليات على مستوى الدولة، متمنياً المزيد من النجاح خلال السنوات المقبلة.

كما لم ينس الدور الكبير والمهم لمنظمة الإمارات لرياضة السيارات والدراجات النارية بقيادة محمد بن سليم التي حرصت على التزام جميع المشاركين بتطبيق كافة سبل الأمن والسلامة حسب شروط الاتحاد الدولي.