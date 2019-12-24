طيران الإمارات ترعى كأس أمريكا الـ 36



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت طيران الإمارات التزامها نحو فريق «طيران الإمارات نيوزيلندا» لليخوت الشراعية من خلال تجديد عقد رعاية الفريق المشارك في بطولة كأس أمريكا ال36.

وسوف تكون طيران الإمارات أيضاً شريكاً رسمياً كناقل رسمي لبطولة كأس أمريكا التي تتضمن سلسلة كأس أمريكا ACWS، كما ترعى جميع السباقات الأولية المؤهلة التي تسبق الحدث الرئيسي خلال عام 2021. وبالإضافة إلى ذلك، ستكون طيران الإمارات «شريك التقديم» لدورة بورتسموث في المملكة المتحدة ضمن السلسلة العالمية. وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: «استمتعنا برحلة لا تنسى مع فريق طيران الإمارات - نيوزيلندا منذ عام 2004، وكان لهذه الشراكة صدى عظيم وواسع منذ ذلك الحين. ورحّب الرئيس التنفيذي لفريق طيران الإمارات - نيوزيلندا جرانت دالتون بقرار طيران الإمارات استمرارها في دعم الفريق. وقال: «لم يقتصر القرار على مواصلة رعاية اسم الفريق، بل عززت طيران الإمارات أيضاً التزامها الرائع نحو كأس أمريكا بصفتها الناقل الرسمي للبطولة والراعي الرئيسي لدورة بورتسموث».