فوز شباب الأهلي والنصر والجزيرة في دوري السلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:حسن الخميس

واصل فريقا شباب الأهلي والنصر شراكتهما في صدارة دوري كرة السلة «رجال»، بعد فوز الأول على الوحدة «117-84»، وفوز الثاني على بني ياس «93-85» بعد وقت إضافي عقب تعادل الفريقين في الوقت الأصلي «79-79»، وشهدت الجولة أيضاً فوز الجزيرة على ضيفه العين بفارق 20 نقطة وبنتيجة «69-49».

وبالعودة إلى نتائج أمس الأول، واصل شباب الأهلي والنصر فرض شراكتهما على صدارة الترتيب العام برصيد 6 نقاط لكل منهما من 3 انتصارات متتالية، فيما ساهم فوز الجزيرة بوصوله إلى النقطة الرابعة وفرض شراكته على المركز الثالث مع كل من الشارقة والوصل والبطائح، وتسببت خسارة الوحدة والعين في استمرار شراكتهما على صعيد المركزين السابع والثامن برصيد 3 نقاط لكل منهما، بفارق نقطة واحدة عن بني ياس والظفرة اللذين يحتلان المركز الأخير في ترتيب فرق المسابقة.

وعرف شباب الأهلي كيفية كسر حاجز المئة نقطة في سلة الوحدة، بعد أن هيمن «الفرسان» على نتائج الفترة الأولى ومن ثم الفترتين الثالثة والرابعة بواقع «37-18 و27-20 و29-17»، فيما لم يشفع ل«أصحاب السعادة» نيل الأفضلية بنتيجة الفترة الثانية بواقع «29-24».

وفي أقوى المباريات، فرط بني ياس في فرصة خطف فوز ثمين على حساب النصر بطل كأس نائب رئيس الدولة مؤخراً في المباراة التي اختتمت بالتعادل وحسمها النصر في الوقت الإضافي بصعوبة، وكان بني ياس حسم نصف المباراة الأول «42-34»، ونجح النصر في العودة إلى المباراة بصعوبة منهياً النصف الثاني والمباراة بالتعادل «79-79»، ليحتكم حكام المباراة إلى الوقت الإضافي الذي حسمه الأزرق «14-6» ليفوز باللقاء.

أما الجزيرة فنجح في تحقيق انتصاره الأول في دوري الموسم الحالي والذي جاء على حساب العين، بنيل لاعبيه أفضلية الفترات الأولى والثالثة والرابعة بواقع «20-11 و20-10 و16-15»، فيما اكتفى العين بنتيجة التعادل في الفترة الثانية بواقع «13-13».