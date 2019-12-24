صالة النصر تحتضن نهائي كأس اليد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن اتحاد كرة اليد، أمس، أن مباراة نهائي بطولة صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة اليد، التي تجرى يوم السبت القادم، وتجمع بين الوصل وشباب الأهلي، ستقام على صالة نادي النصر، وذلك وفقاً للقرعة التي أجريت أمس في مقر الاتحاد في دبي.

وستكون المباراة الأولى بين الشارقة والنصر لتحديد ثالث البطولة، وتليها في السادسة من مساء السبت مواجهة مسك الختام بين فريقي الوصل وشباب الأهلي، لتحديد بطل ووصيف بطولة نائب رئيس الدولة لأقوياء اليد، ويذكر أن قرعة تحديد الصالة جرت بين صالات أندية الشارقة والنصر وشباب الأهلي والوصل، وابتسمت القرعة لصالة نادي النصر.