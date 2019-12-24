شكرا لقرائتكم خبر عن فوز أول لنابولي مع غاتوزو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق نابولي فوزه الأول بقيادة مدربه الجديد جينارو غاتوزو، وجاء قاتلاً على مضيفه ساسوولو (2-1) في المرحلة ال17 من الدوري الإيطالي. ودخل نابولي اللقاء، وفي رصيده 21 نقطة من المراحل ال16 الأولى، ووجد نفسه متأخراً أمام ساسوولو بعد نصف ساعة على بداية اللقاء بهدف رائع للعاجي حامد جونيور تراوري، قبل أن يعادل البرازيلي ألن (57)، ثم يسجل البديل المقدوني إيلييف إيلماس هدف (4+90).

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