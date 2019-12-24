معسكر إعداد لأصحاب الهمم تحضيراً لبارالمبية 2028



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت اللجنة البارالمبية الإماراتية تأهيل اللاعبين فئة الشباب، لصناعة جيل جديد، للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية 2028 بلوس أنجلوس ليحمل هؤلاء الشباب الراية في المستقبل.

وأوضح ذيبان المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية، أن اللجنة ترسم وبخطوات ثابتة خطة طويلة المدى من خلال الاهتمام بفئة الشباب وإعداد جيل جديد مع الأندية التي تعتبر الشريك الأصيل في إنجاح جميع خطط وبرامج اللجنة البارالمبية الإماراتية باعتبارها الرافد الأول لمنتخباتنا الوطنية المختلفة، وذلك بوضع خطط مشتركة للاهتمام بهذه المواهب.

وقال: «الوجوه الجديدة قادرة على استكمال ما بدأناه وبالتالي حمل الراية من جيل الإنجازات، الذي حقق العديد من النجاحات، وبالتأكيد فإن صناعة جيل من الشباب مسؤولية جديدة، بالنسبة للجنة البارالمبية والأندية، للسير على درب النجاحات، وعدم التفريط في المكتسبات التي حققتها رياضة «أصحاب الهمم».

وقال المهيري إن هذا التجمع ما هو إلا خطوة البداية وإن هذا المعسكر الداخلي والمقام بدبي يشتمل على محاضرات وتدريبات صباحية ومسائية، والذي يتحدث فيه عدد من اللاعبين البارالمبيين والنخبة، الذين حققوا إنجازات كبيرة للدولة عن تجاربهم في الوصول إلى العالمية، ليكونوا قدوة لهؤلاء الشباب، متطلعاً لأن تحقق المرحلة الأولى أهدافها المنشودة، ليفجر هؤلاء الشباب طاقاتهم الكامنة في الملاعب المختلفة.

وقال عبدالله حسن الفلاسي رئيس اللجنة الرياضية إنه لابد من استخدام طاقات الشباب في شيء إيجابي من خلال الرياضة واستخراج الطاقة الإيجابية للتغلب على التحديات وكسر أي حواجز، وبالتالي متى وجدت الطاقة الإيجابية فإن الرياضي أو الرياضية باستطاعتهم تحقيق طموحاتهم، من أجل تقديم كل ما عندهم في المحافل القارية والدولية».

وأكد الفلاسي أنهم يسعون دائماً للحفاظ على المكتسبات التي تحققها رياضة أصحاب الهمم لذلك يركزون على التطوير والمتابعة المستمرة، ويحرصون على دعم المنتخبات بضم الوجوه الشابة التي تعد ركيزة مهمة في مشوار المنتخبات الوطنية في المشاركات المقبلة.