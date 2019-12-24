لاتسيو «سوبر» على حساب السيدة العجوز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

حقق لاتسيو كأس السوبر الإيطالي بعد فوزه على يوفنتوس 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض للموسم الثاني توالياً في السعودية.

بادر لويس البيرتو بتسجيل هدف التقدم للاتسيو في الدقيقة 16 ،وأدرك ديبالا التعادل للسيدة العجوز في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول مستغلا تسديدة كريستيانو رونالدو المرتدة من الحارس.

ونفذ انزاجي وكتيبته هجمات مضادة في الشوط الثاني أثمرت عن هدفين بواسطة سيناد لوليتش (73) ودانيلدو كاتلدي (90) والأخير سجل من ضربة حرة اكتفى بوفون بمتابعتها وهي تسكن الزاوية 90 على يساره.

واعترف ساري مدرب اليوفي أن العامل الجسدي أثر نوعا ما في فريقه بجانب نقص التركيز، مضيفاً:كنا قريبين من إدراك التعادل قبل هدف لاتسيو الثالث. ونفى أن يكون إشراك الدون وديبالا وهيجوين دفعة واحدة هو السبب في الخسارة وقال: الكل يسأل عن هذا الثلاثي، لقد لعبوا بشكل حيد ولم تتأثر الخطة، وعندما استقبلنا الهدف الثالث كنا قد أضفنا لاعب وسط أخر.