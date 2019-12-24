أعرب "رينيه فايلر" المدير الفني للنادي الأهلي، عن سعادته بانتصار فريقه برباعية نظيفة على الاتحاد السكندري.
وقال "فايلر" خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمبارة : الدوري المصري ليس بالضعيف ولكنه لا يقارن بدوري أبطال أفريقيا ,فارق المستويات واضح ولا يحتاج لشرح.
وأضاف : استبدال اللاعبين في يناير من عدمه ليس من مهامي، أنا أفكر فقط في الفنيات، لو تطرقت للتفكير عن هذه الأمور أو ما يقال عنها سأحتاج 180 ساعة يوميًا للرد
واستطاع الأهلي الفوز علي زعيم الثغر برباعية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة من ثمان مباريات في صدارة ترتيب المسابقة
كانت هذه تفاصيل خبر فايلر: الدوري ليس بالضعيف ولكنه لا يقارن بالأبطال.. و"الاستبدال" ليس من مهامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.