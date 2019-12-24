فايلر: الدوري ليس بالضعيف ولكنه لا يقارن بالأبطال.. و"الاستبدال" ليس من مهامي

أعرب "رينيه فايلر" المدير الفني للنادي الأهلي، عن سعادته بانتصار فريقه برباعية نظيفة على الاتحاد السكندري.

وقال "فايلر" خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمبارة : الدوري المصري ليس بالضعيف ولكنه لا يقارن بدوري أبطال أفريقيا ,فارق المستويات واضح ولا يحتاج لشرح.

وأضاف : استبدال اللاعبين في يناير من عدمه ليس من مهامي، أنا أفكر فقط في الفنيات، لو تطرقت للتفكير عن هذه الأمور أو ما يقال عنها سأحتاج 180 ساعة يوميًا للرد

Advertisements

واستطاع الأهلي الفوز علي زعيم الثغر برباعية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة من ثمان مباريات في صدارة ترتيب المسابقة