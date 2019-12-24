الشارقة والعين وبني ياس والظفرة إلى ربع نهائي كأس الامارات









اسماء السيد - تأهل الشارقة متصدر الدوري بصعوبة بالغة الى ربع نهائي مسابقة كأس الامارات لكرة القدم بفوزه على حتا 4-3 بركلات الترجيح (الوقتان الاصلي والاضافي1-1) الخميس في افتتاح منافسات دور الـ16.

كما تأهل العين بفوزه على دبا الحصن (درجة ثانية) 2-صفر، وبني ياس على الفجيرة 1-صفر، والظفرة على عجمان بركلات الترجيح أيضا (9-8 بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي).

في المباراة الأولى، افتتح الشارقة التسجيل عبر الحسن صالح (34)، لكن حتا أدرك التعادل برأسية عبدالله الصيعري (71)، ليلجأ الفريقان الى وقتين اضافيين ثم لركلات الترجيح التي ابتسمت لبطل الكأس ثماني مرات.

وكان الشارقة قد عانى أيضا أمام حتا في مباراتهما بالدوري هذا الموسم، بعدما تأخر بهدفين نظيفين وأدرك التعادل بصعوبة 2-2 في الوقت القاتل.

وفي المباراة الثانية، فاز العين بقيادة مدربه الموقت العراقي غازي فهد على دبا الحصن بهدفي جمال معروف (41) والبرازيلي كايو كانيدو(45+1).

وكان العين أقال الكرواتي ايفان ليكو السبت بسبب سوء النتائج وعين فهد مدرب فريق 21 سنة بديلا موقتا له، الى حين التعاقد مع مدرب جديد.

كما فاز بني ياس على الفجيرة بهدف متأخر للاسباني بيدرو كوندي (90)، والظفرة وصيف النسخة الماضية على عجمان 9-8 بركلات الترجيح.

ويختتم دور الـ16 الثلاثاء بلقاءات شباب الأهلي حامل اللقب مع النصر، والاتحاد كلباء مع البطائح (درجة ثانية)، والجزيرة مع الوحدة، والوصل مع خورفكان.

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ملخص مباراة الشارقة وحتا:

ملخص مباراة العين ودبا الحصن:

ملخص مباراة بني ياس والفجيرة:

ملخص مباراة الظفرة وعجمان: