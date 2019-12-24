الأهلي يعزز البداية المثالية بفوز قاسٍ على السكندري









اسماء السيد - عزز الأهلي بدايته المثالية هذا الموسم في الدوري المصري لكرة القدم، بفوزه الساحق الإثنين على ضيفه الاتحاد السكندري 4-صفر في منافسات المرحلة العاشرة، في مباراة أقيمت في ستاد القاهرة الدولي.

وتقدم حامل اللقب عن طريق أحمد الشيخ (45+2)، قبل أن يسجل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني عبر محمد مجدي "أفشه" (54) والمغربي وليد أزارو (66) والتونسي علي معلول (73 من ركلة جزاء).

ورفع الأهلي رصيده الى 24 نقطة من ثماني مباريات، بفارق نقطتين عن المقاولون العرب الذي تقدم الى المركز الثاني بفوز على الاسماعيلي اليوم بهدفين نظيفين، بينما تراجع الاتحاد الى المركز الثالث برصيد 20 نقطة.

وخاض المقاولون والاتحاد السنكدري عشر مباريات هذا الموسم، بينما لا تزال للأهلي مباراتان مؤجلتان ضد غريمه الزمالك والمصري البورسعيدي.

وكان الاتحاد السنكدري الأخطر في الشوط الأول بفضل ثلاثي الهجوم أحمد رفعت والعاجي رزاق سيسيه والأوغندي إيمانويل أوكوي، واستغل بشكل كبير الأخطاء الدفاعية "الأهلاوية" التي كانت أن تمنح الضيوف هدف التقدم عن طريق رأسية لسيسيه في الدقيقة 23 علت العارضة.

في المقابل، لم يتمكن ثلاثي الأهلي أحمد الشيخ وحسين الشحات والنيجيري جونيور أجايي من تشكيل خطورة تذكر على مرمى عماد السيد.

لكن الشيخ تمكن من المباغتة قبل صافرة نهاية الشوط الأول، مستغلا ركنية نفذها معلول، ليحول الكرة على يسار عماد السيد (45+2).

ودخل الأهلي الشوط الثاني مع أفضلية كاملة على الاستحواذ واستغلال المساحات في دفاع الاتحاد الذي اندفع للهجوم سعيا لإدراك التعادل.

Advertisements

وتمكن الأهلي من التعزيز في الدقيقة 54 عندما استغل "أفشه" كرة عرضية من أجايي سددها في المرمي الخالي، قبل أن يضيف أزارو بعد دخوله بدلا من الشيخ، الهدف الثالث (66) مستغلا عرضية محمد هاني.

واختتم معلول أهداف الأهلي بركلة جزاء سددها علي يمين السيد، احتسبت لوجود لمسة يد على محمود رزق أوقف من خلالها عرضية للتونسي.

ويأتي فوز الأهلي على الاتحاد السكندري، بعد أيام من تفوقه بهدف نظيف الخميس على مضيفه الاسماعيلي الذي تلقى اليوم خسارته الثانية تواليا بسقوطه بهدفين نظيفين اليوم أمام مضيفه المقاولون العرب.

سجل للفائز التونسي زياد الدين الجزيري (38) ومحمد سمير (74).

ورفع المقاولون رصيده الى 22 نقطة صعد بهم للمركز الثاني، في حين تجمد رصيد الاسماعيلي عند 13 نقطة وتراجع الى المركز التاسع.

واكمل المقاولون المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه النيجيري معروف يوسف في الدقيقة 87 بالانذار الثاني.

أهداف مباراة الاهلي والاتحاد السكندري: