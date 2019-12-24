مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 24 / 12 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

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تقام مباراة طنطا وأسوان فى تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الثلاثاء على استاد طنطا الرياضى فى مواجهة صعبة للفريقين حيث تعادل أبناء السيد البدوى مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق بالجولة الماضية فيما خسر أسوان بهدف دون رد من الإنتاج الحربى فى إطار نفس الجولة.
ويحتل نادى طنطا المركز الحادى عشر برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى 6 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف فيما يقبع نادى أسوان بالمركز الأخير برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 2 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 14 هدفًا وما زال لديه مباراة مؤجلة مع طلائع الجيش.
موعد مباراة نادى مصر والمقاصة
تقام مباراة نادى مصر ومصر المقاصة فى تمام الخامسة عصر اليوم الثلاثاء على استاد الكلية الحربية فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها نادى مصر بعد الخسارة من الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل المقاصة مع طنطا بهدف لكل فريق.
ويحتل نادى مصر المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى 4 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف، فيما يحتل المقاصة المركز الثانى عشر برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهم وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 14 هدفًا.
موعد مباراة الإنتاج الحربى والزمالك
تقام مباراة الإنتاج الحربى والزمالك فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على استاد السلام فى لقاء يدخله الفارس الأبيض بحثًا عن إيقاف مسلسل نزيف النقاط الذى يطارده فى بطولة الدوري منذ الفوز على بيراميدز بهدفين دون رد حيث خسر من الطلائع بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم تعادل سلبيًا مع سموحة فى الجولة الأخيرة للمسابقة.
ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف وما زال لديه لقاء مؤجل مع الأهلى.
بينما يحتل الإنتاج الحربى المركز السادس برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز في 4 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 9 اهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتازمن المقرر أن تنقل قنوات تايم سبورت وأون سبورت مباريات الدورى المصرى الممتاز.
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