عدسة "سوبر كورة" ترصد مؤازرة حمدى فتحى للأهلي "بالعكاز"

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اقتنص الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي فوزاً مثيراً من أنياب الاتحاد السكندري برباعية نظيفة في المواجهة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الحالية من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.
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