عدسة "سوبر كورة" ترصد مؤازرة حمدى فتحى للأهلي "بالعكاز"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت "عدسة" سوبر كورة" لحظة تواجد حمدى فتحى لاعب وسط الأهلى فى ستاد القاهرة لدعم فريقه فى المباراة التى انتهت بفوز المارد الأحمر على زعيم الثغر برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز. اقتنص الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي فوزاً مثيراً من أنياب الاتحاد السكندري برباعية نظيفة في المواجهة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الحالية من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز. لمشاهدة فيديو مؤازرة حمدى فتحى للأهلي "بالعكاز"، اضغط هنا

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