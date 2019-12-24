شكرا لقرائتكم خبر عن كريم شحاتة: الخسارة مصير كل من يواجه الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الإعلامي كريم حسن شحاتة، بأداء ومستوى فريق الأهلى تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر، مؤكدًا أن المارد الأحمر يقدم أداء ونتائج مميزة، جعلته يتربع على عرش الدورى.

أضاف كريم شحاتة خلال تقديم برنامجه "كورة كل يوم" عبر شاشة "الأولى"، أن الخسارة أصبحت مصير كل فريق يواجه الأهلي في الدوري، قائلاً: "الأهلي بيلعب لوحده فى الدوري وتشعر إنه في عالم تانى، وحقق أرقام مرعبة فى الدورى".

ونجح الأهلى فى الفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 4 / 0 فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس الاثنين على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى، ليرتفع رصيد المارد الأحمر للنقطة 24 محتلاً صدارة الدورى، وتجمد رصيد زعيم الثغر عند النقطة 20 فى المركز الثالث.

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أردف كريم حديثه، موضحًا أن هدف الأهلى الثانى الذى أحرزه محمد مجدى قفشة "تسلل" ومن بعده انهار الاتحاد، قائلاً: "الاتحاد السكندرى روح اسكندرية واختفى من الماتش بعد الهدف الثانى".

كما أشاد كريم شحاتة بمستوى أحمد الشيخ لاعب الأهلى، مؤكدًا إنه اصبح لاعب مؤثر وله بصماته مع الفريق، خاصة وإنه يمتلك مهارة التحرك بدون كرة واحراز الأهداف، لافتًا إلى أن فايلر سيعيد اكتشاف اللاعب من جديد.