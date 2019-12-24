شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ضد الاتحاد السكندري .. المارد الأحمر راحة اليوم بعد الرباعية والان مع تفاصيل الخبر
ويستأنف الفريق تدريباته غدا الأربعاء استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم، بطل زيمبابوي، في إطار الجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الثانية في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وكان الأهلي حقق الفوز برباعية نظيفة على حساب الاتحاد السكندري، في إطار الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، مواصلًا تربعه على قمة جدول المسابقة.
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