شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والإنتاج اليوم 24 / 12 / 2019 والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل الزمالك ضيفًا اليوم 24/12/2019 ضيفًا على الإنتاج الحربى على استاد السلام ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام التي يبحث فيها الفريق الأبيض عن استعادة نغمة الانتصارات حيث يدخل الفارس الأبيض اللقاء بحثًا عن إيقاف مسلسل نزيف النقاط الذى يطارده في بطولة الدوري منذ الفوز على بيراميدز بهدفين دون رد حيث خسر من الطلائع بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم تعادل سلبيًا مع سموحة فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربى والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الزمالك والإنتاج الحربى، في السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، على أن ينقل اللقاء عبر قنوات أون سبورت وتايم سبورت ويحتل الفريق الأبيض، المركز الرابع، بجدول ترتيب الدوري قبل تلك الجولة برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 8 مباريات فاز في 4 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف وما زال لديه لقاء مؤجل مع الأهلي.

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على الجانب الآخر، يدخل فريق الإنتاج الحربى مباراة الليلة بحثًا عن النقاط الثلاث حيث يطمح مختار مختار المدير الفنى للفريق لمواصلة نتائجه الجيدة أمام الفارس الأبيض لاسيما في ظل تساوى الفريقين فى عدد النقاط بجدول الدوري ما يمنح الفائز بالمباراة دفعة هائلة فى جدول المسابقة ويحتل الإنتاج الحربى المركز السادس برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز في 4 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.

وطالب مختار مختار لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات وتحقيق الفوز الثالث على التوالى بعد الفوز على طنطا ثم أسوان بعقر دارهم بهدف دون رد في الجولتين الأخيرتين من المسابقة ويعول الإنتاج الحربى على خبرة لاعبيه في انتزاع الثلاث نقاط وعلى رأسهم باسم مرسى وأحمد دويدار وأحمد شديد قناوى وعامر عامر ومحمد رجب.