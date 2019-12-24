ترتيب الدورى المصرى عقب مباراة الاهلى والاتحاد السكندرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترتيب الدورى المصرى عقب إقامة مباريتان من الجولة العاشرة من بطولة الدورى الممتاز حيث أستضاف المقاولون العرب نظيرة الاسماعيلى بينما واجه الاهلى فريق الاتحاد السكندرى. الأهلى يهزم الاتحاد برباعية ويواصل تربعه على الدورى واصل فريق الأهلى تربعه على قمة الدورى الممتاز بتحقيق الفوز الثامن على التوالى على حساب الاتحاد السكندرى برباعية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما باستاد القاهرة الدولى ضمن فعاليات الجولة العاشرة للدورى. Advertisements جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى كالتالى : جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى كالتالى :

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