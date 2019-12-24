شكرا لقرائتكم خبر عن الدكش يكشف ما فعله عاشور ورد فعل جمهور الاتحاد بعد الهدف الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل فريق الأهلى تربعه على قمة الدورى الممتاز بتحقيق الفوز السابع على التوالى على حساب الاتحاد السكندرى برباعية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما باستاد القاهرة الدولى ضمن فعاليات الجولة العاشرة للدورى. Advertisements ويكشف الدكش الدكش ماحدث خلال المباراة وما فعله عاشور ورد فعل جمهور الاتحاد بعد الهدف الرابع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدكش يكشف ما فعله عاشور ورد فعل جمهور الاتحاد بعد الهدف الرابع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.