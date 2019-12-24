عدسة "سوبر كورة" ترصد أحضان سيد عبد الحفيظ ومدافع الاتحاد السكندري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت "عدسة" سوبر كورة" لحظة تبادل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى السلامات والأحضان مع إسلام جمال مدافع الاتحاد السكندرى بالمباراة التى انتهت بفوز المارد الأحمر على زعيم الثغر برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

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