شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الاثنين في الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 23/12/2019 ، إقامة مباراتين في بطولة الدوري المصري بالجولة العاشرة ، حيث نجح المقاولون العرب في الفوز علي نظيره الاسماعيلي بثنائية نظيفة ، فيما اكتسح الأهلي فريق الاتحاد السكندري برباعية نظيفة.

فيديو.. المقاولون يضرب الإسماعيلى بثنائية نظيفة ويتصدر الدورى مؤقتا

حقق فريق المقاولون العرب فوزًا غاليًا على الإسماعيلى، بهدفين نظيفين فى المباراة التى جرت بينهما اليوم على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري العام. Advertisements سجل هدفى المقاولون العرب سيف الدين الجزيرى ومحمد سمير فى الدقيقتين 38 و75 من عمر المباراة.. وبهذه النتيجة رفع المقاولون العرب رصيده إلى 22 نقطة ليتربع على قمة الدورى الممتاز مؤقتًا، بينما تجمد رصيد الاسماعيلى عند 13 نقطة.

واصل فريق الأهلى تربعه على قمة الدورى الممتاز بتحقيق الفوز السابع على التوالى على حساب الاتحاد السكندرى برباعية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما باستاد القاهرة الدولى ضمن فعاليات الجولة العاشرة للدورى.

تقدم أحمد الشيخ بالهدف الأول للأهلى فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثانى، وفى الشوط الثانى أضاف محمد مجدى قفشة الهدف الثانى للأحمر فى الدقيقة 53، وأضاف البديل وليد أزارو الهدف الثالث فى الدقيقة 67، وأختتم على معلول مهرجان الأهداف فى الدقيقة 73 من ضربة جزاء، ليرتفع رصيد المارد الأحمر إلى 24 نقطة فى المركز الأول للدورى، بينما توقف رصيد الاتحاد السكندرى عند 20 نقطة فى المركز الثالث.