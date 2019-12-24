أخبار الرياضة المصرية اليوم الاثنين 23 / 12 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 23 / 12 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلى يهزم الاتحاد برباعية ويواصل تربعه على الدورى.

الأهلى يهزم الاتحاد برباعية ويواصل تربعه على الدورى

واصل فريق الأهلى تربعه على قمة الدورى الممتاز بتحقيق الفوز السابع على التوالى على حساب الاتحاد السكندرى برباعية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما باستاد القاهرة الدولى ضمن فعاليات الجولة العاشرة للدورى.

أيمن أشرف يغيب عن الأهلي فى مواجهة المقاصة بالدوري العام

تأكد غياب أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة فريقه المقبلة أمام مصر المقاصة بسبب الإيقاف.

الأهلي يعلن حضور 10 آلاف مشجع فى مباراة بلاتينيوم بدورى الأبطال تلقى محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي ، خطابا رسميًا من الجهات الأمنية بالموافقة على حضور 10 آلاف مشجع لمباراة الأهلي وبلاتينيوم بطل زيمبابوى، المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل على استاد السلام فى الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا على أن تتولى شركة «تذكرتى» بيع تذاكر الدخول الخاصة بالمباراة.

سوبر كورة يكشف موعد قيد كهربا فى قائمتى الأهلى المحلية والأفريقية يكشف سوبر كورة موعد قيد الأهلى لمحمود عبد المنعم كهربا أول صفقات الفريق الأحمر الشتوية، بعد ضمه لمدة 4 سنوات ونصف فى صفقة انتقال حر، عقب فسخ عقده مع ناديه السابق أفيش البرتغالي.

فيديو.. المقاولون يضرب الإسماعيلى بثنائية نظيفة ويتصدر الدورى مؤقتا حقق فريق المقاولون العرب فوزًا غاليًا على الإسماعيلى، بهدفين نظيفين فى المباراة التى جرت بينهما اليوم على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري العام. الزمالك يضم عواد وأبو جبل لقائمة الإنتاج.. وعودة الونش وعمر السعيد Advertisements أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون ، المدير الفنى للزمالك، قائمة المواجهة مع فريق الإنتاج الحربي فى الجولة العاشرة للدورى الممتاز، والتى تقام مساء غد، الثلاثاء باستاد السلام. أحمد الغندور حكما لمباراة الزمالك والإنتاج الحربى فى الدورى غداً أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم أسماء حكام مباريات الثلاثاء 24 ديسمبر فى الدورى الممتاز الزمالك يطير إلى زامبيا لمواجهة زيسكو بنفس قائمة لقاء الإنتاج قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون السفر إلى زامبيا لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبى، المقرر لها السبت المقبل، فى الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها فى زامبيا بنفس قائمة الفريق الأبيض لخوض مباراة الانتاج الحربي، التى ستقام مساء غد الثلاثاء باستاد السلام في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري. هانى زادة: أرضية ملعب مباراة الزمالك وزيسكو "جيدة" قام هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم فى زامبيا وبصحبته أيمن حافظ المنسق العام لفريق الكرة ومحمد بدر المدير المالي بمعاينة ملعب ليفى مواناواسا بمدينة ندولا الزامبية الذي ستقام عليه مواجهة الزمالك مع زيسكو الزامبي في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمقررة إقامتها يوم السبت المقبل.

20 لاعبًا في قائمة الإنتاج الحربى لمواجهة الزمالك

أعلن مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى قائمة لاعبيه التى تستعد لمواجهة الزمالك فى السابعة والنصف مساء الثلاثاء على استاد السلام ضمن مواجهات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام.