النشرة الرياضية.. القطار والبرنس وآل الشيخ في ليلة انفراد الأهلي بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365 :

جاء أمس (الاثنين) ملتهبًا على الصعيد المحلي، وشهد فى بدايته تعليق محمد عواد على أزمته مع محمد أبو جبل وتخلله تصريحات أحمد أحمد رئيس الكاف بشأن كأس الأمم الإفريقية المقررة في الكاميرون 2021، وانتهى بفوز الأهلي الثامن على التوالى :

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