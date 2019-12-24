رئيس المقاصة يؤكد دعمه لميدو حتى نهاية الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أكد اللواء محمد عبدالسلام رئيس نادي مصر المقاصة، دعمه غير المحدود للجهاز الفني لفريق كرة القدم بقيادة أحمد حسام "ميدو" في مسيرته في قيادة الفريق حتي نهاية الموسم.

وقال عبدالسلام - في اجتماعه مع الجهاز الفني واللاعبين عقب تدريب الفريق مساء اليوم الإثنين - إن مجلس إدارة نادي المقاصة يلمس الجهد المبذول من الجهاز الفني بقيادة ميدو ، موضحا أن تراجع النتائج ونزيف النقاط مؤخرا يرجع لسوء التوفيق.

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وأضاف: "لدينا ثقة في تغيير النتائج في الرحلة القادمة وان الجهد المميز والملموس من ميدو وجهازه سيظهر بقوة في المباريات المقبلة ، ولا يوجد قلق لدى الإدارة من تذبذب النتائج، وعلي العكس هناك ثقة في تحسن النتائج في المرحلة المقبلة وتقديم الفريق عروض قوية ونتائج مدوية".

وطالب رئيس المقاصة جميع اللاعبين ببذل أقصى جهد في المباريات المقبلة لاستعادة الانتصارات وتحقيق مكانة جيدة وسط الكبار بشكل يليق بكوكبة اللاعبين المميزين بالفريق لإسعاد الجماهير، محذرا من يتخاذل في التدريبات أو المباريات ومؤكدا أن هناك لائحة للعقوبات والمكافآت تطبق على الجميع ، ولا يوجد مكان للمتخاذلين بالفريق مهما كانت نجوميته.

وكان فريق المقاصة قد اختتم تدريباته مساء اليوم بالملعب الفرعي للدفاع الجوي؛ استعدادا لمباراة إف سي مصر المقرر إقامتها في الخامسة مساء غد باستاد الكلية الحربية ضمن الأسبوع العاشر للدوري.