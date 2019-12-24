بعد فوز الأهلي على الاتحاد.. ماذا قال نجوم الفريقين عقب المباراة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

حافظ الأهلي على انطلاقته الاستثنائية في الدوري المصري بتحقيق الفوز الثامن على التوالي بالمسابقة على حساب الاتحاد السكندري برباعية نظيفة على ملعب ستاد القاهرة في الجولة العاشرة.

وحلق الأهلي في صدارة الدوري المصري رافعا رصيده إلى 24 نقطة بعد تحقيق العلامة الكاملة، وتجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 20 نقطة من 10 مباريات ليترك الوصافة للمقاولون.

ونرصد في هذا التقرير أهم التصريحات من جانب نجوم الفريقين عقب المباراة.

"مستنيك في يناير".. نجم الأهلي يكشف رسالة مدرب الاتحاد

قال عمار حمدي نجم الأهلي الصاعد والمنتخب الأوليمبي إنه يسعى للحصول على البفرصة للمشاركة أساسياً مع ناديه في أى مركز حتى لا يفقد فرصة المشاركة مع صغار الفراعنة في أولمبياد طوكيو 2020 .

سيد عبدالحفيظ يعلق على الصفقة الأخيرة للأهلي

تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عن آخر صفقة متاحة للنادي في يناير المقبل المنتظر إبرامها في فترة الانتقالات الشتوية بعد ضم محمود عبدالمنعم كهربا في صفقة انتقال حر.

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"اعتذار وطلب وهحتاج 180 ساعة للرد".. ماذا قال فايلر بعد اكتساح الاتحاد؟

أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عن سعادته بالفوز على الاتحاد السكندري برباعية نظيفة مرجعاً الفضل في الفوز الكبير إلى التقدم في نهاية الشوط الأول وتسجيل الهدف الثاني في بداية الشوط لتنتهى المباراة تماماً .

"مش في دماغي وفايلر السر".. الشيخ يرد على الانتقادات

قال أحمد الشيخ نجم الأهلي وصاحب هدفه الأول في الاتحاد إنه لا يسعى للرد على على منتقديه بتسجيل الأهداف مشدداً على أنه يهدف فقط لمساعدة فريقه والارتقاء بمستواه الفني.

بعد الانتصار الثامن تواليا.. عبدالحفيظ يكشف نصيحة فايلر وهدف الأهلي

أشاد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، بالفوز الذي تحقق على الاتحاد السكندري برباعية نظيفة في الدوري المصري، مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر يستهدف تحسين ترتيبه في دوري أبطال إفريقيا.

طلعت يوسف يعلق على خسارته أمام الأهلي.. ويكشف موقفه من التحكيم

أكد طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، أن الخسارة من الأهلي نتيجة غير متوقعة، رغم الأداء القوي الذي قدمه فريقه طوال المباراة خاصة في الشوط الأول.