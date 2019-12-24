بالصور.. كيف سخر رواد الإنترنت من قطار الأهلي بعد رباعية الاتحاد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

سخر رواد الإنترنت من فوز الأهلي على الاتحاد السكندري برباعية نظيفة على ملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري المصري الممتاز.

وبات هذا الفوز هو الثامن على التوالي للأهلي ليواصل النسر الأحمر تحليه في صدارة الدوري وفي جعبته 24 نقطة بعد تحقيق العلامة الكاملة بأول 8 جولات.

ويبتعد الزمالك حاليا بفارق 10 نقاط عن الزمالك، وسيواجه الأهلي فريق مصر المقاصة في الجولة المقبلة بعد مواجهة بلاتنيوم بطل زيمبابوي في دوري الأبطال.