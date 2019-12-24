ستاد القاهرة يعلق لمصراوي على ظهور ناصر البرنس مع الجهاز الفني للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

ظهر ناصر البرنس، صاحب مطعم شهير، خلال مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بالجولة العاشرة بالدوري الممتاز، بجوار الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري.

الخليج 365 تواصل مع مصدر داخل ستاد القاهرة ليكشف سبب تواجد البرنس بجوار الجهاز الفني للمنتخب المصري.

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المصدر الذي رفض الافصاح عن اسمه أكد في تصريحات خاصة لمصراوي، أن ناصر البرنس كان جالسا في مكان مخصص للجماهير، وحين وصل الجهاز الفني للمنتخب ذهب لهم لمصافحتهم.

البرنس جلس بجوار أعضاء الجهاز الفني للمنتخب، الأمر الذي صاحبه حالة من الدهشة لتواجده في مكان غير مخصص له داخل المقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة.

وأضاف المصدر، ان البرنس جلس مع الجهاز الفني لدقائق عقب مصافحتهم، لافتًا أنهم كهيئة ستاد لا علاقة لهم بهذا الأمر.

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