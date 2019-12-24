"مستنيك في يناير".. نجم الأهلي يكشف رسالة مدرب الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
قال عمار حمدي نجم الأهلي الصاعد والمنتخب الأوليمبي إنه يسعى للحصول على البفرصة للمشاركة أساسياً مع ناديه في أى مركز حتى لا يفقد فرصة المشاركة مع صغار الفراعنة في أولمبياد طوكيو 2020 .
وتألق حمدي مع منتخب مصر الأوليمبي في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عام التي أقيمت في مصر وتوجت بها ليختاره الكاف فى تشكيل الأفضل في البطولة.
وأضاف حمدي في تصريحات تلفزيونية أنه مستعد لشغل مركز الظهير الأيمن أو الوسط المهاجم مشدداً على أنه يفضل الإعارة في ظل صعوبة مشاركته.
وكشف حمدي أن طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد قال له عقب نهاية مباراة الأخضر مع الأهلي " ننتظرك في يناير القادم".
وشارك عمار حمدي الذي تعاقد معه الأهلي من صفوف النصر قبل عامين مع الفريق الأول في مباراة واحد أمام بني سويف في المباراة التي أقيمت في الثالث من ديسمبر ضد بني سويف في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.
وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري برباعية نظيفة على ملعب ستاد القاهرة، ليحلق في صدارة الدوري المصري رافعا رصيده إلى 24 نقطة بعد تحقيق العلامة الكاملة في أول 8 جولات من المسابقة.
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