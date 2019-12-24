شاهد.. محمد صلاح ونجلته مكة داخل "الجيم"

نشر لاعب المنتخب المصري وهداف فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، مقطع فيديو جديد، صحبة نجلته مكة.

وظهر "صلاح"، صحبة نجلته مكة أثناء تأديتهما تدريبات بدنية، خلال يوم الإجازة التي حصل عليها من ليفربول، بمناسبة

، داخل الجيم.

وحصد مو صلاح، لقب أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية، عقب فوزه على فلامنجو البرازيلي.

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