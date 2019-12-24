تعرف على مواعيد مباريات اليوم بكأس رئيس الدولة الإماراتي

تقام اليوم الثلاثاء العديد من المباريات علي الصعيد الإماراتي، حيث تستكمل مباريات دور ال 16 من بطولة كأس رئيس الدولة الإماراتي.
وإليكم مواعيد مباريات اليوم في تلك البطولة :-
يلتقي فريق اتحاد كربلاء مع نظيره البطائح في تمام الثالثة إلاثلث بتوقيت القاهرة والخامسة إلا ثلث بتوقيت أبوظبي ، علي ملعب خالد بن محمد .
كما يلتقي فريق النصر الإماراتي مع نظيره شباب الأهلي دبيفي تمام الثالثة إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة والخامسة إلا عشر دقائق بتوقيت أبوظبي ، علي استاد زعبيل .
ويلتقي فريق الوصل مع نظيره خورفكان في تمام الثالثة إلا
ويستضيف فريق الجزيره نظيره الوحدة في تمام الثالثة إلاعشر دقائق بتوقيت القاهرة والخامسة إلا عشر دقائق بتوقيت أبوظبي ، علي استاد بني ياس .
وكانت قد أقيمت أمس العديد من المباريات في نفس الدور من بطولة كأس رئيس الدولة الإماراتي و إليكم نتائجها والتي جاءت كالتالي :-
فوز بني ياس علي الفجيره بهدف نظيف .
هزيمة دبا الحصن أمام العين بهدفين نظيفين .
فوز الشارقة علي حتا بركلات الترجيح بعد أن انتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لنظيره .
فوز الظفرة علي عجمان بركلات الترجيح بعد أن انتهي الوقت الأصلي بالتعادل السلبي .
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