النصرالسعودي في مواجهة ضمك اليوم بكأس خادم الحرمين الشريفين

يلتقي اليوم الثلاثاء فريق النصر السعودي مع نظيره ضمك ، في الللقاء الذي يجمع بين الفريقين في تمام الثالثة إلا ثلث بتوقيت القاهرة و الاربعة إلا ثلث بتوقيت مكة المكرمة علي استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بأبها ، وذلك ضمن منافسات دور ال 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين .
القنوات الناقلة :
ويمكنكم متابعة مباراة النصر السعودي ضد ضمك في كأس خادم الحرمين الشريفين علي قناة السعودية الرياضية في الساعة الثالثة وأربعون دقيقة مساء بتوقيت الرياض علي ملعب أستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية .
ويتصدر فريق النصر ترتيب الفرق في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 26 نقطة ، بينما يتزيل فريق ضمك ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط ، وذلك بعد أن خاض كلا الفريقين 12 لقاء في بطلوة الدوري السعودي.
وكان خر لقاء قد جمع بين النصر وضمك في 22 من أغسطس الماضي ببطولة الدوري السعودي ، قد إنتهي بفوز النصر بهدفين نظيفين .
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