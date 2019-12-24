الأهلي يمنح لاعبيه راحة لمدة يوم بعد مواجهة الاتحاد السكندري

قرر رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة سلبية اليوم الثلاثاء، ولمدة 24 ساعة، وذلك عقب الفوز الذي حققهالفريق على حساب الاتحاد السكندري.
ويستأنف الفريق تدريباته غدا الأربعاء استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم، بطل زيمبابوي، في إطار الجولة الثالثةضمن منافسات المجموعة الثانية في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وكان الأهلي حقق الفوز برباعية نظيفة على حساب الاتحاد السكندري، في إطار الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، مواصلًا تربعه على قمة جدول المسابقة.
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