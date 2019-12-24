حصاد الكرة الإنجليزية في 2019

شهد عام 2019 العديد من النجاحات والاخفاقات للفرق الكبيرة في الدوريات الخمسة الكبرى، حيث تمكنت العديد من الأندية من تحقيق إنجازات مميزة، بينما تراجع أخرون بعد ما حققوه، فيما واصلت أندية أخرى فشلها، وتقدم لكم بوابة الوفد تقرير عن حصاد الكرة العالمية، وأبرز أحداثها، والتي تبدأ في الكرة الإنجليزية.

مانشستر سيتي.. يتفوق بالثلاثية المحلية

نجح الفريق بقيادة بيب جوارديولا، في تحقيق خلال عام 2019 الثلاثية المحلية، حيث حقق لقب الدوري الانجليزي للمرة السادسة في تاريخه والثانية على التوالي، برصيد 98 نقاط بفارق نقطة واحد عن ليفربول.

كما حقق الفريق لقب كأس الرابطة عقب فوزه علي تشيلسي بركلات الترجيح، وشهد اللقاء لقطة لم تنساها الجماهير حين رفض الاسباني كيبا أريزابالاجا حارس مرمى تشيلسي التبديل خلال اللقاء تحت قيادة المدير الفني الايطالي ماوريسيو ساري مما جعل الفريق يخسر اللقب بركلات الترجيح.

كما حقق الفريق لقب كأس انجلترا بالفوز علي واتفورد بستة اهداف دون رد ليحقق السيتي اللقب السادس في تاريخه.

كما حقق الفريق لقب الدرع الخيرية بالفوز علي منافسة ليفربول بنتيجة 5/4 بركلات الترجيح ليحقق بذلك السيتي موسم مميز بالفوز بجميع البطولات المحلية.

بينما على مستوى دوري أبطال أوروبا واصل مانشستر سيتي نتائجه المخيبة في البطولة، ليودع البطولة من ربع النهائي على يد توتنهام هوتسبير.

ليفربول.. إخفاق محلي ونجاح أوروبي

نافس ليفربول بشراسة على لقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، وخسره في النهاية بفارق نقطة وحيدة، كما نجح الفريق بقيادة المدرب الالماني يورجن

كلوب في تحقيق لقب دوري ابطال اوروبا بعدما غاب عن خزائن الفريق منذ 14عام.

ثم حقق الفريق لقب السوبر الاوروبي بالفوز علي تشيلسي بركلات الترجيح بنتيجة 5/4 ليحصد ليفربول الثنائية الاوروبية.

وفي ديسمبر شارك الليفر في فعاليات بطولة كأس العالم للأندية، وتمكن من حصد لقبها للمرة الأولى بعد الفوز على فلامينجو البرازيلي بهدف دون رد، وتمكن النجم المصري محمد صلاح من الفوز بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

وفي إخفاقات ليفربول، فشل الفريق في الفوز بكأس الرابطة عقب خسارته امام تشيلسي بهدفين مقابل هدف.

كما خسر لقب كاس انجلترا عقب خروجه من الدور الثالث بالهزيمة امام وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف، في تحقيق اي لقب محلي في 2019.

تشيلسي.. السوبر الأوروبي ينقذ عام 2019 للبلوز

فشل الفريق محليًا مع مدربه السابق ماوريسيو ساري، في تحقيق اي لقب محلي، وحقق الفريق المركز الثالث في الدوري برصيد 72 نقطة.

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حيث تمكن من الوصول إلى نهائي كأس الرابطة الانجليزية، ولكنه خسر امام مانشستر سيتي بركلات الترجيح.

وفي كأس انجلترا ودع الفريق البطولة من الدور الخامس بالخسارة امام مانشستر يونايتد بهدفين دون رد.

بينما علي مستوي الاوروبي كانت مسيرة تشيلسي ناجحة، حيث تمكن من تحقيق لقب الدوري الاوروبي بالفوز علي ارسنال في المباراة النهائية باربعة اهداف دون رد،

ليحقق لقب البطولة للمرة الثانية في تاريخه بعدما سبق وان حقق اللقب في موسم 2012/2013، ويصبح اللقب هو الوحيد في الموسم للبلوز لينقذه من الخورج صفر اليدين.

وخسر الفريق لقب السوبر الاوروبي امام ليفربول الانجليزي بركلات الترجيح، ومع بداية الموسم الجديد أعلنت الادارة تعيين فرانك لامبارد نجم الفريق السابق مدرب للفريق، ويتمكن حتى الأن في الدوري من قيادته بشكل ناجح.

ارسنال.. 2019 استمرار الفشل

لم يتمكن المدرب الاسباني اوناي ايميري من قيادة الفريق لتحقيق اي لقب، حيث احتل الفريق المركز الخامس برصيد 70 نقطة في الدوري الانجليزي.

بينما في كأس الرابطة الانجليزية خسر الفريق في ربع النهائي أمام توتنهام هوتسبير بهدفين دون رد، كما ودع بطولة كأس انجلترا بالخسارة امام مانشستر يونايتد بثلاثة اهداف مقابل هدف.

وعلي المستوي الاوروبي واصل الفريق فشله، بعدما فقد بطولة الدوري الأوروبي بالخسارة أمام تشيلسي بالمباراة النهائية.

وفي الدوري الموسم الحالي، قدم الفريق مستويات هزيلة كانت سبب في الإطاحة بالمدير الفني الإسباني إيمري، في نوفمبر الماضي، بعد تراجع النتائج بشكل واضح، ويتم تعيين الاسباني ميكل ارتيتا مدير فني جديد.

مانشستر يونايتد.. المعاناة مازالت مستمرة

شهد عام 2019 تراجع شديد لفريق مانشستر يونايتد، الذي تراجع محليًا وأوروبيًا، لينتهي العام دون أي إنجاز يذكر للفريق تحت قيادة النرويجي أولي سولشاير.

توتنهام هوتسبير.. رحيل بوكيتينو وعودة السبيشيال وان للبريميرليج

لم ينجح الفريق مع المدرب الارجنتنيني ماوريسيو بوكيتينو في تحقيق اي نجاح محلي، على مستوى الدوري أو بطولات الكأس.

وعلى الرغم من ذلك فإن نتائج الفريق كانت مرضية بحد كبير بالنسبة إلى جماهيره ولا سيما بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وخسارة اللقب بصعوبة أمام ليفربول.

ولكن شهد عام 2019 إقالة بوكيتينو بعد النتائج المخيبة في الموسم الجاري، بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، ليتم تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو خلفًا له، ليشهد العام، عودة السبيشيال وان إلى البريميرليج مرة أخرى.