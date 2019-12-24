تدريبات بدنية واستشفائية لمنتخب مصر للكرة النسائية

ادي المنتخب المصري للكرة النسائية، مرانه اليوم تحت قيادة حسين عبد اللطيف المدير الفني وخضعت المجموعة التي شاركت في مباراة الجزائر أمس لتدريبات خفيفة لفك العضلات كما خضع باقي الفريق لتدريبات بدنية بدات بالاحماء والجري الخفيف وبعض التدريبات الاستشفائية تحت قيادة عصام عمر مخطط الاحمال

كما ركز الجهاز الفني مصطفي منير المدرب العام وفايزة حيدر المدرب المساعد علي النواحي التكتيكية وعلاج الأخطاء التي ظهرت امام الجزائر.

وشاركت فرح سمير حارسة المرمي في التدريبات تحت قيادة باسم خيرت مدرب الحراس بعد التأكد من سلامتها بعد الشكوك بعودة الإصابة بشد في

العضلة الضامة

و أكد حسين عبد اللطيف أن إلغاء مباراة الغد امام بوركينا فاسو أربك حسابات الجهاز الفني ويؤثر بالسلب علي خطة الإعداد استعدادا لمباراة المغرب في تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم المقرر لها 15 يناير القادم

وقال إنه كان يتمني خوض اكبر عدد من المباريات بصرف النظر عن النتيجة من أجل إعداد الفريق واكتساب الخبرات الدولية امام مدارس مختلفة