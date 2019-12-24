اخبار الرياضه

الغاء مباريات دورة شمال أفريقيا للكرة النسائية غدا حدادا على وفاة وزير الدفاع الجزائري

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قررت اللجنة المنظمة لبطولة شمال إفريقيا للكرة النسائية المقامة بدولة الجزائر إلغاء مباريات الغد بالبطولة وذلك حدادا علي وفاة وزير الدفاع الجزائري

وكان من المقرر أن يخوض المنتخب المصري ثاني لقاءاته بالبطولة أمام منتخب بوركينا فاسو

في الحادية عشر والنصف  ظهر غدا الثلاثاء وكان المنتخب الجزائري في مواجهة منتخب تنزانيا في الثانية ظهرا.

وعقدت اللجنة المنظمة جلسة مع مندوبي الوفود المشاركة بحضور الدكتورة

سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري ورئيس بعثة منتخبنا الوطني تم خلالها مناقشة الأمر والاعلان عن إلغاء مباريات الغد علي أن تقام مباريات الجولة الثالثة في موعدها يوم الخميس المقبل حيث يواجه منتخبنا الوطني نظيره التنزاني ويواجه المنتخب الجزائري نظيره المغربي .
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الغاء مباريات دورة شمال أفريقيا للكرة النسائية غدا حدادا على وفاة وزير الدفاع الجزائري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا