الغاء مباريات دورة شمال أفريقيا للكرة النسائية غدا حدادا على وفاة وزير الدفاع الجزائري

قررت اللجنة المنظمة لبطولة شمال إفريقيا للكرة النسائية المقامة بدولة الجزائر إلغاء مباريات الغد بالبطولة وذلك حدادا علي وفاة وزير الدفاع الجزائري
وكان من المقرر أن يخوض المنتخب المصري ثاني لقاءاته بالبطولة أمام منتخب بوركينا فاسوفي الحادية عشر والنصف ظهر غدا الثلاثاء وكان المنتخب الجزائري في مواجهة منتخب تنزانيا في الثانية ظهرا.
وعقدت اللجنة المنظمة جلسة مع مندوبي الوفود المشاركة بحضور الدكتورةسحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري ورئيس بعثة منتخبنا الوطني تم خلالها مناقشة الأمر والاعلان عن إلغاء مباريات الغد علي أن تقام مباريات الجولة الثالثة في موعدها يوم الخميس المقبل حيث يواجه منتخبنا الوطني نظيره التنزاني ويواجه المنتخب الجزائري نظيره المغربي .
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