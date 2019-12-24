إبراهيم سعيد: هدف الأهلي الأول نقطة تحول أمام الإتحاد

علق إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك الأسبق، على فوز الفريق الأحمر على الإتحاد السكندري بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأثنين في الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

وأحتل الأهلي بذلك الفوز صدارة الدوري الممتاز، برصيد 24 نقطة، بعد تحقيق

الفوز الثامن على التوالي في البطولة.

وقال سعيد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر":" الاتحاد عمل 40 دقيقه ولا اروع وهدف الاهلي الاول نقطه تحول المباراه جعلته الشوط الثاني افضل وعوده الثقه

للاعبين داخل الملعب".

وتابع " وجهه نظري الهدف الثاني للاهلي تسلل، الاهلي كان افضل في الاداء والسرعة في المباريات السابقة من مباراة اليوم والفوز يعطي ثقة للاعبين والجهاز الفني".

يذكر أن الخبير التحكيمي سمير محمود عثمان، كان اكد على عدم صحة هدف الأهلي الثاني، ووجود تسلل على اللاعب محمد مجدي قفشة قبل تسجيل الكرة في المرمى.