واصل الفريق الاول بنادي الاهلي السعودي تدرييباته استعداداً لمواجهة الشباب مساء السبت المقبل، علي استاد الامير فيصل بن فهد بالرياض، في الجولة الـ 13 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
واجري اللاعبين في بداية التدريبات، تمارين لياقة اعتمدت علي السرعة والتمركز في مساحات مختلفة من ارضية الملعب كما شاهدت تطبيق عددأ من الحالات الفنية في مختلف مراكز اللعب.
وطلب المدرب السويسري كريستيان جروس من اللاعبين تنفيذ عدد من الكرات العرضية من الجانبين، و التدرب على كيفية التعامل المثالي معها من جانب المهاجمين.
كما شارك لاعب الفريق سعيد المولد بفاعلية في التدريبات الجماعية، بعدما انهي برنامجه العلاجي والتأهيلي بنجاح خلال الايام الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر أهلي جدة يواصل إستعدادته لمواجهة الشباب.. والمولد يعود للتدريبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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