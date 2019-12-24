دياب متحدثاً رسمياً لنادي اتحاد جدة

قرر مجلس ادارة نادي اتحاد جدة السعودي برئاسة انمار بن عبد الله الحائلي تعيين احمد صادق دياب مستشارأ لمجلس الادارة ومتحدثأ رسميا باسم النادي . دياب مستشارأ لمجلس الادارة ومتحدثأ رسميا باسم النادي . وأكد النادي السعودي أن هذا الاختيار جاء نظير الخبرة الطويلة والتجربة الاعلامية الفنية التي يتمتع بها دياب، وتمني له المجلس التوفيق في مهمته.

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