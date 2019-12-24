خاص بـ MercatoDay | صراع بين الرجاء والوداد على مدافع منتخب مصر!

وصلت إلى المدافع الدولي المصري “علي غزال” عدة عروض جادة تستهدف التعاقد معه بالمجان خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، ومن بينها الثنائي المغربي “الرجاء والوداد” بالإضافة إلى ناد سعودي وآخر بلجيكي.

وتفاوض علي غزال في الأيام القليلة الماضية مع إدارة نادي الزمالك، وجمعته جلسة رسمية مع عضو مجلس الإدارة “أحمد مرتضى منصور”، لكن المحادثات انهارت قبل توقيع العقود لأسباب مادية وتعاقدية.

وعلمت مصادر MercatoDay بوجود اتصالات ملموسة بين اللاعب صاحب الـ 27 عامًا وناديي الرجاء والوداد منذ الأسبوع الماضي، وإنه على مقربة من حسم مستقبله قبل بدء الميركاتو الشتوي في يناير المقبل.

وبدأت الاتصالات بعدما اقترح أحد وكلاء اللاعبين المغاربة اسم “علي غزال” على إدارتي الرجاء والوداد منتصف هذا الشهر.

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وأكد مصدر MercatoDay تفضيل المحترف السابق في ناديي ناسيونال ماديرا البرتغالي وفانكوفر وايتكابس الكندي للانتقال إلى صفوف نادي الوداد البيضاوي نظرًا لوجود وفرة من المدافعين ولاعبي خط الوسط الدفاعي لدى الرجاء.

ويُجيد صاحب 11 مباراة دولية مع الفراعنة في ثلاثة مراكز بالخطوط الخلفية كظهير أيمن وقلب دفاع ولاعب وسط دفاعي.

وأضاف نفس المصدر لـ Mercatoday “يوجد عرض سعودي كذلك، والمنافسة ستكون بين الوداد والفريق السعودي، ويوجد اهتمام أيضًا من ناد بلجيكي”.

وتدرب علي غزال خلال الفترة الماضية للحفاظ على لياقته البدنية بعد انتهاء عقده مع نادي فيرينسي البرتغالي، والذي مثله في 11 مباراة فقط خلال عام 2019.