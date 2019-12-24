"كافاني" على بعد "أيام" من التعاقد مع أتلتيكو مدريد



بات المهاجم الأوروغوياني ادينسون كافاني على بعد أيام من الانتقال من باريس سان جرمان الفرنسي الى أتلتيكو مدريد الاسباني، وفق ما أفادت صحيفة "ماركا" الاسبانية الاثنين.



وأوردت الصحيفة المدريدية أن "الانتقال قد يحصل في الأيام القليلة المقبلة. في المبدأ، سيكون الاتفاق لمدة موسمين ونصف موسم، الا انه لا يزال موضع نقاش".



وارتبط كافاني (32 عاما)، الهداف التاريخي لسان جرمان، بالرحيل عن نادي العاصمة الفرنسية خلال الأشهر الماضية، لا سيما بعدما أبعده المدرب الالماني توماس توخل عن التشكيلة الاساسية لبطل فرنسا في الموسمين الماضيين، بعد عودته في تشرين الأول/أكتوبر من إصابة تعرض لها أواخر آب/أغسطس الماضي أبعدته عن المنافسات.



وانضم كافاني الى النادي الباريسي المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية، في العام 2013، وينتهي عقده بنهاية الموس الحالي.



وتابعت "ماركا" أن "الصعوبة الوحيدة أمام الانتقال الوشيك هي النادي الفرنسي، والمبلغ الذي قد يطلبه"، مشيرة الى أن "كافاني ليس سعيدا بنسبة مئة في المئة في باريس"، لاسيما في ظل تراجع دوره بعد انضمام المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي مطلع الموسم الحالي معارا من انتر الايطالي.



بدورها، أفادت إذاعة "أر أم سي سبور" الفرنسية أن المهاجم توصل الى اتفاق مع النادي الإسباني المتوج بلقب الدوري المحلي عام 2014، وأن ناديه الحالي "منفتح على فكرة السماح لكافاني بالرحيل هذا الشتاء".



وتفتتح فترة الانتقالات الشتوية للأندية الأوروبية مطلع كانون الثاني/يناير.



وكانت وسائل إعلام فرنسية وإيطالية قد نقلت في تشرين الثاني/نوفمبر عن وكيل أعمال كافاني والتر غوغليلموني قوله إن اللاعب "سيبقى" في باريس خلال الشتاء رغم قرب نهاية عقده، ما يعني أنه سيكون في إمكانه الانتقال الى نادٍ آخر من دون حصول سان جرمان على أي بدل مالي.





المصدر: فرانس برس