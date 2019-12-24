رياضة | بعد أيام من عودته.. جنش يخمد ثورة نجوم الزمالك

أكد محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك، أن مركز حراسة المرمى في القلعة البيضاء في أمان، وأن العلاقة بين رباعي هذا المركز علاقتهم على أفضل ما يكون .

وقام جنش عبر حسابه الخاص على "تويتر" بنشر صورة جماعية له مع عواد وأبوجبل ومحمد صبحي، معلقًا:" 4=1"، في إشارة منه أن جميع اللاعبين على قلب رجل واحد في نادي الزمالك.

وكان تعرض عواد وأبوجبل من قبل متابعي مواقع السوشيال ميديا، لهجوم كبير، بعد الصور الضوئية التى انتشرت بشأن وجود هجومًا متبادل بينهما عبر موقع "إنستجرام"، قبل أن يحرص الثنائي، على نفي ما تردد، كاشفين بأنها صور مزيفة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الإنتاج الحربي، غدا الثلاثاء على ستاد السلام، ضمن الاسبوع العاشر من بطولة الدوري العام.