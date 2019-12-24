رياضة | ميسي يحقق رقم قياسي جديد

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حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني رقم قياسي جديد له في سجله التاريخي.

ميسي الأكثر مشاركة في صناعة الأهداف وقد أصبح ليو ميسي أكثر اللاعبين مشاركة في صناعة الأهداف في الدوريات الخمس الكبرى خلال العقد الحالي.

وبين عامي 2010 و 2019، تمكن ميسي من تسجيل أكبر عدد من الأهداف برصيد 368 هدفاً، مع تقديم تمريرات حاسمة تصل إلى 144 تمريرة. Advertisements

ويعتبر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي هو أقرب منافسين ميسي في قائمة الأكثر مشاكة في صناعة الأهداف برصيد 334 تمريرة.

قائمة الأكثر مشاركة في صناعة الأهداف في العقد الحالي

ليونيل ميسي - 368

كريستيانو رونالدو - 334

لويس سواريز - 233

زلاتان ابراهيموفيتش - 229

روبرت ليفاندوفسكي - 227

ادينسون كافاني - 223

أبرز صانعي الأهداف خلال العقد الأخير

ليونيل ميسي - 141

توماس مولر - 130

انخيل دي ماريا - 129

لويس سواريز - 124

مسعود أوزيل - 118

كريستيان اريكسين - 116