رياضة | مفاجأة.. الكشف عن سبب عدم تعاقد ليفربول مع لاعبين فرنسيين

سبب عدم تعاقد ليفربول مع لاعبين فرنسيين

وأكد كلوب ان نادي ليفربول لا يتعاقد مع لاعبين فرنسيين لأن قيمة التعاقد معهم تكون باهظه جدا ولا تتناسب مع نادي ليفربول نهائيا.

وقال يورجن كلوب في تصريحات صحفية: "أن التعاقد مع لاعبين فرنسيين أمثال كيليان مبابى، لاعب باريس سان جيرمان، سيحتاج للكثير من الأموال، كما أن جريزمان أراد الذهاب إلى برشلونة، بالتأكيد نود أن نمتلك لاعبا فرنسيا فى فريقنا لكنهم مكلفين بالنسبة لنا".