رياضة | موعد مباراة الزمالك اليوم| مشاهدة مباراة الزمالك في الدوري المصري| بث مباشر الزمالك ضد الإنتاج ON SPORTS

وفي المقابل يأمل فريق الإنتاج بقيادة مدربه المميز مختار مختار في استغلال الحالة المهتزة للفريق الأبيض، والخروج بنتيجة إيجابية، تساعد الفريق على الزحف نحو المربع الزهبي.

ترتيب الفريقين قبل مباراة الغد

يتساوى الفريقان في نفس الرصيد وهو 14 نقطة، مع مباراة أقل لنادي الزمالك، الذي يحتل المركز الرابع، بفارق الأهداف عن الإنتاج الحربي صاحب المركز السادس، وبينهما سموحة صاحب المركز الخامس، والذي سيواجه الجونة بعد غد الأربعاء في نفس الجولة.