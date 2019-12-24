رياضة | أخبار نادي الزمالك اليوم الإثنين: رسالة كارتيرون.. الموقف النهائي من السوبر الإفريقي.. عودة جنش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار نادي الزمالك اليوم الإثنين: رسالة كارتيرون.. الموقف النهائي من السوبر الإفريقي.. عودة جنش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي الزمالك اليوم الإثنين 23 ديسمبر العديد من الأخبار والأنباء الهامة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها رسالة من كارتيرون إلى اللاعبين والموقف النهائي للنادي من السوبر الإفريقي وعودة جنش لمران الفريق وغيرها من الأخبار الهامة.

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

تعرف على رسالة كارتيرون للاعبي الزمالك قبل مواجهة الإنتاج الحربي

وجه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك رسالة للاعبيه قبل لقاء الإنتاج الحربي المقرر له غدًا الثلاثاء ببطولة الدوري.

وشدد المدرب على لاعبيه أنه لن يقبل سوى بالانتصار في مواجهة الغد وطالبهم بضرورة التركيز التام ومصالحة الجماهير بعد التعثر في المواجهات الأخيرة.

وأوضح أن كل لاعب عليه بذل أفضل ما لديه وعدم التفكير سوى في تحقيق الانتصار داخل الملعب فقط دون شغل ذهنه بأي أمور أخرى.

زادة وحافظ يعاينان أرضية ملعب الزمالك وزيسكو

قام المهندس هانى زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأوللكرة القدم فى زامبيا وبصحبته أيمن حافظ المنسق العام لفريق الكرة ومحمد بدر المدير المالي بمعاينة ملعب ليفى مواناواسا بمدينة ندولا الزامبية.

أخر أخبار نادي الزمالك اليوم

جنش يعود لمران الزمالك من جديد

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم مرانهم الجماعي بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة نادي الإنتاج الحربي القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز .

وخاض محمود عبدالرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التدريبات الجماعية اليوم مع باقي حراس المرمى محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب الحراس.

وتعد هذه المشاركة هي الأولى لجنش بعد أداء برنامج تدريبي خاص في الأيام الماضية.

الكشف عن حكم مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

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كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم اليوم رسميا عن حكم مواجهة الزمالك والإنتاج الحربي القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في بطولة الدوري المصري الممتاز كالآتي: أحمد الغندور وأحمد توفيق وشريف عبد الله .. ومبروك نبيل حكما رابعا.

أخبار نادي الزمالك اليوم

مرتضى منصور يحسم موقف الزمالك من خوض السوبر الإفريقي في قطر

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن المجلس الأبيض أتخذ قراره النهائي بشأن مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي والمتعلق بإقامة المباراة في قطر.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "الحدث اليوم": مجددًا لن نخوض مباراة السوبر في قطر، موقفنا معلن من فترة طويلة، قرار مجلس إدارة النادي بعدم لعب مباراة السوبر في قطر، إلا إذا كان للدولة رأي آخر.

قائمة نادي الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي

خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – محمد عبد الشافي – محمود الونش – حازم إمام

خط الوسط: إسلام جابر - طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد حسن – أحمد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي – محمد أوناجم – كريم بامبو – مصطفي فتحي

خط الهجوم: مصطفى محمد – عمر السعيد

ترتيب نادي الزمالك في الدوري المصري

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها حتى الآن.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي الإنتاج الحربي يوم الثلاثاء القادم 24 ديسمبر ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.