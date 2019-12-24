رياضة | عمار حمدي يكشف أسباب طلبه الرحيل عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمار حمدي يكشف أسباب طلبه الرحيل عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عمار حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه يتطلع للمشاركة في الفترة المقبلة، ويرحب بقرار ناديه سواء بالرحيل أو البقاء داخل النادي.

وقال في تصريحات لوسائل إعلامية :"الحمد لله على المكسب ولا هناك فارق بين لاعب يشارك وأخر خارج المباريات".

وأضاف :"نركز في الفترة المقبلة للتتويج بلقبي الدوري ودوري أبطال إفريقيا، الغائبة عن الفريق

وتابع :"أنا تحت أمر النادي الأهلي سواء البقاء أو الرحيل، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأتم حديثه :"أرغب في المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة، من أجل حجز مكان في قائمة منتخب مصر الأوليمبي بأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠".